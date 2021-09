Psi surferji, ki neskočno uživajo na deski 24ur.com "Odbite" pričeske, sončna očala in deskarska oblačila. Najboljši pasji jezdeci valov so po pandemičnem premoru znova v akciji. Kako so se na tekmovanju izkazali štirinožni kosmatinci, ki podobno kot njihovi človeški lastniki v jahanju valov izjemno uživajo?

