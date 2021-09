Po 307 dneh zaprtja so se v Postojnski jami razveselili 40-milijonte obiskovalke Primorske novice V Postojnski jami so se včeraj razveselili 40-milijontega obiskovalca, ki so ga pričakovali že aprila lani, a je epidemija njegov prihod prestavila za eno leto. Jubilejno vstopnico je kupila Madžarka, ki je Postojnsko jamo obiskala prvič. Po izjemno kratki, vendar odlični poletni sezoni, pa se v družbi najbolj bojijo ponovnega zaprtja.

