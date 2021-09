(EKSKLUZIVNO) Odlazkov imperij se aktivno pripravlja na volitve: To so ljudje, ki sodelujejo pri ugr Demokracija Piše: Sara Kovač (Nova24tv) Potem ko smo na našem portalu na podlagi navedb našega vira ekskluzivno razkrili, da namerava direktor STA Bojan Veselinovič po izteku drugega mandata 31. decembra letos, svojo poklicno pot nadaljevati kot direktor/superurednik centralizirane redakcije v Vevčah pri medijskem tajkunu Martinu Odlazku, na plano prihaja še več podrobnosti, ki kažejo na to, da Odlazkov imper ...

Sorodno





Oglasi