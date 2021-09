Včeraj, 13. 9. 2021, so mariborski policisti izdali poziv zaradi iskanja voznika in sopotnika, ki sta v volkswagnu sharan, srebrne barve in z madžarskimi registrskimi oznakami, nedovoljeno pripeljala v državo 10 državljanov Bangladeša. Policisti so danes sporočili, da so voznika prijeli, sopotnika pa še iščejo. Voznik po prestopu meje ni ustavil mejni patrulji, ampak je s pospešeno hitrostjo vožn ...