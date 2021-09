Več 10 mio EUR državne pomoči za TEŠ, sicer sledi stečaj; zakon o zapiranju Premogovnika Velenje do Energetika.NET Brez državne pomoči, in sicer v višini več 10 milijonov evrov, bo šoštanjska termoelektrarna (TEŠ) prihodnje leto v stečaju, je izpostavil infrastrukturni minister Jernej Vrtovec, ki se je v ponedeljek na delovnem obisku v Šaleški dolini sestal tudi s predstavniki TEŠ in Premogovnika Velenje (PV). - Ministrstvo za infrastrukturo (MzI) želi zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje vladi predložiti do novega leta, ki bi zagotovil določena sredstva za postopno izvedbo sanacijskih del.

