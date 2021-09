Piše: Vinko Gorenak Spletni portal “necenzurirano.si” je nastal pred dvema ali tremi leti na podoben način, kot moja spletna stran “vinko.gorenak.net” leta 2008. Nič posebnega, jaz za to spletno stran, iz svojega žepa vsako leto plačujem okoli 130 evrov in to je to. Vi pa lahko, to kar pišem preprosto brezplačno berete, na moji spletni strani. Precej podobna situacija je na spletni strani “necenzu ...