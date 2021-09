Madonnina hči za debi na rdeči preprogi kazala popek in poraščeno pazduho 24ur.com 24-letna Lourdes, hčerka pevke Madonne, je želela, da si njen prvi sprehod po slavnostni preprogi zapomnijo, za kar je poskrbela kar sama. 24-letnica je za to priložnost nosila obleko, v kateri je razkazovala popek, med poziranjem pa ponosno dvignila roko in pokazala poraščeno pazduho.

Sorodno



Oglasi Omenjeni korona virus

Madonna Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Jernej Vrtovec

Boštjan Jazbec

Luka Dončić

Alenka Bratušek