Unicef Slovenija: Skrb vzbujajoč porast stisk med otroki 24ur.com Pomanjkanje kakovostnih medosebnih odnosov je v času epidemije covida-19 še bolj razkrilo in poglobilo stiske otrok in mladih v Sloveniji. Mnogi med njimi se po raziskavi Unicefa Slovenija o svojih težavah ne pogovarjajo z odraslimi, temveč jih skušajo reševati sami. Kot so sporočili, porast stisk med otroki potrjujejo tudi Unicefove varne točke.

