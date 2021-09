Evropski parlament izglasoval resolucijo o pravicah skupnosti LGBTIQ v vsej Uniji RTV Slovenija Evropski poslanci so sprejeli resolucijo, naj bodo istospolne zakonske zveze in partnerske skupnosti priznane po vsej Evropski uniji, istospolni zakonci in partnerji pa obravnavani enako kot zakonci in partnerji različnih spolov.

