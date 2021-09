Obali Teksasa in Louisiane se je približal orkan Nicholas RTV Slovenija Obali osrednjega dela Teksasa in Louisiane se je v ponedeljek zvečer približala tropska nevihta Nicholas ter se okrepila v orkan prve stopnje. S seboj prinaša obilno deževje, močan veter in nevihte, območju pa grozijo poplave.

Sorodno



Oglasi Omenjeni MMC Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Alenka Bratušek

Aleš Hojs

Josip Iličić