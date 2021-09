Minister Poklukar je nagovoril ministre za zdravje in visoke predstavnike 53. držav članic evropske Vlada RS Zasedanje Regionalnega odbora SZO za Evropo, na katerem je sodeloval minister Poklukar je potekalo 13. in 14. septembra v avdio-vizualnem formatu. Ministri za zdravje in visoki predstavniki 53. držav članic evropske regije SZO ter partnerskih organizacij in civilne družbe so se sestali, da so razpravljali o aktualnih zdravstvenih vprašanjih in določili smer prihodnjih dejavnosti, v luči izhoda iz pandemije.

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Boštjan Jazbec

Aleš Hojs

Tamara Zidanšek