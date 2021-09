Sodišče za človekove pravice zaradi izbrisa vlagateljev v podrejene obveznice in delnice prisolilo h Večer Vlagateljem v podrejene obveznice in delnice, ki so jih v okviru sanacije bank izbrisali, je država Slovenija kršila pravico, da ima vsaka fizična ali pravna oseba pravico do mirnega uživanja svojega premoženja.

