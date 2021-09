'Trenutek za novi slovenski film je kljub zapletenim časom pravi' 24ur.com Precej podjeten in pogumen moraš biti, da se v aktualni situaciji v Sloveniji odločiš za snemanje filma – in to brez državnih sredstev. V ponedeljek smo bili na nočnem snemanju filma 'Nekaj sladkega' na strehi ljubljanskega hotela, vse niti pa je v rokah držal komik, ki je postal režiser, Tin Vodopivec.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Ljubljana

Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Boštjan Jazbec

Aleš Hojs

Tamara Zidanšek