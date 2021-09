Po novem predlogu 200 milijonov evrov za primarno raven 24ur.com DZ je za tretjo obravnavo pripravil predlog zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v zdravstvo v letih od 2021 do 2031. Z 79 glasovi za in enim proti so sprejeli edino dopolnilo, s katerim je del opozicijskih poslancev predlagal višja sredstva za primarno raven. O sprejemu zakona bodo poslanci odločali na naslednji seji DZ.

