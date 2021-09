'PCT je tisto, kar omogoča, da ostanejo družba, šole in ostale dejavnosti odprte' 24ur.com Ko boste šli v trgovski center, na bencinsko črpalko, k frizerju, na kavo in druge opravke, boste skoraj povsod morali pokazati dokazilo, da izpolnjujete pogoj PCT. Vlada je odlok o tem uveljavila hitreje, kot so nekateri pričakovali. Logarjeva je povedala, da so ta ukrep "nekako načrtovali" za naslednjo fazo še neobstoječega semaforja. In sicer, ko bi intenzivne postelje zasedalo 100 bolnikov.

