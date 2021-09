Število učencev, ki se šolajo doma, poraslo za 135 odstotkov! To so razlogi. zurnal24.si V šolskem letu 2021/2022 se bo na domu izobraževalo 1613 učenk in učencev, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). To je skoraj trikrat več, kot lani, ko se je na domu šolalo 687 učencev.

Oglasi