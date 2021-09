V Hongkongu zaporne kazni za veteranske borce za demokracijo Dnevnik V Hongkongu so danes na zaporne kazni od šest do deset mesecev obsodili devet veteranskih borcev za demokracijo. Še trije so dobili pogojne kazni. Vsi so lani sodelovali na nedovoljeni spominski slovesnosti ob obletnici pokola na Trgu nebeškega miru...

