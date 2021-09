Včeraj potrdili 1364 okužb, delež pozitivnih testov nižji kot dan prej Večer Včeraj so pri nas opravili 6745 PCR-testov in potrdili 1364 primerov okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je znašal 20 odstotkov in je nižji kot dan pred tem, ko je znašal ...

