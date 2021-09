Na letošnji Stični mladih o težavi strahu in negotovosti med mladimi Dolenjski list Stično mladih, festival katoliške mladine, ki letos obeležuje 40-letnico, bo letos znova potekal v cistercijanskem samostanu Stična. Osredotočili se bodo na težavo strahu in negotovosti mladih, zaradi epidemioloških ukrepov pa pričakujejo manjšo udeležbo, so povedali na včerajšnji novinarski konferenci. Častni pokrovitelj bo predsednik republike Borut Pahor. preberite več » ...

