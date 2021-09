Knjiga: prvi general ameriške vojske je živel v strahu, da bo Trump šel v vojno s Kitajsko Reporter Načelnik štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA, general Mark Milley je oktobra 2020 in januarja 2021 klical kitajskega kolega, in mu zagotovil, da ZDA ne bodo napadle Kitajske, če bi se to zgodilo, pa bi ga prej opozoril, trdi nova knjiga Boba Woo

Sorodno



Oglasi