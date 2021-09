»Vsa SES-ova nakupovalna središča v Sloveniji so se kljub kratkemu roku ustrezno pripravila na jutrišnji dan. PCT pogoj obiskovalcev se bo skladno z navodili ministrstva preverjal na vhodih nakupovalnih središč. PCT pogoj bodo preverjale pooblaščene osebe. Ocenjujem, da bo ta ukrep pomenil za nas dodatne stroške v višini več kot 200.000 evrov mesečno,« je poudaril Toni Pugelj, direktor SES Slovenija. SES-ova nakupovalna središča v Sloveniji so: ALEJA, Citypark Ljubljana, Center Interpar Vič, Europark Maribor in Citycenter Celje.