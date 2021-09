Na hrvaškem kmetijskem ministrstvu domovalo 33 netopirjev SiOL.net Uganite, kdo je vdrl v poslopje ministrstva za kmetijstvo, so na svojem Facebooku povprašali v zagrebškem mestnem zavetišču za zanemarjene živali Dumovec, potem ko so za klimatsko napravo v sejni sobi ministrstva odkrili kolonijo netopirjev. Večino so jih vrnili v naravo, medtem ko so za eno samico poiskali pomoč veterinarja.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Facebook

Hrvaška

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Borut Pahor

Simona Kustec Lipicer

Luka Dončić

Jan Zobec