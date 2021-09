V prihodnjih dneh bo jesen začela trkati na vrata Primorski dnevnik Danes bo povečini še sončno in za ta čas vroče, najvišje dnevne temperature bodo ponekod, zlasti na Goriškem, okrog 30 stopinj Celzija. Jutrišnje temperature bodo že za kakšno stopinjo Celzija nižje. Z jutrišnjim dnem (četrtkom) bo anticiklon nad srednjo in vzhodno Evropo oslabel. Postopno bo nad naše kraje začel dotekati bolj vlažen zrak iznad zahodnega Sredozemlja in Atlantika. Ob spremenljivem v ...

