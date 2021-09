Nekdanjemu uslužbencu sodišča, ki je izdajal podatke kriminalcem, grozi do osem let zapora RTV Slovenija Celjsko tožilstvo je vložilo obtožnico zoper Vojka Trdino, ki je bil zaposlen na celjskem okrožnem sodišču in naj bi dalj časa izdajal zaupne podatke članom kriminalnih družb. Bremenijo ga izdaje tajnih podatkov.

