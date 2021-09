Znane Mariborčanke v slovenski različici šova The Real Housewives Lokalec.si Na Planet TV prihaja šov The Real Housewives Slovenija. Gledalci bodo tako dobili vpogled v življenje šestih Slovenk. Med njimi je Carmen Osnovnikar, Gordana Grandošek Whiddon in Nika Čukur. 39-letno Carmen poznamo iz šova Sanjski moški. Ločena, a še vedno verjame v ljubezen. Želi si postati mama. Veliko časa nameni športu, za štedilnikom pa jo bomo videli le redko. Ima pestro zbirko čevljev. Vsto ...

