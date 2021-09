(Pri sosedih 2624 novih okužb) V Avstriji največ novih okužb v zadnjih petih mesecih Politikis V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 2624 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ po 15. aprilu, ko so potrdili 2678 okužb. Covid-19 je poleg tega v Avstriji v zadnjih 24 urah zahteval sedem novih življenj, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Skupno je v Avstriji doslej umrlo 10.856 covidnih bolnikov. Število covidnih […] The post (Pri sosedih 2624 novih okužb) V Avstriji največ ...

Sorodno



















Oglasi