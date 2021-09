Poslanske skupine SDS, NSi, SMC in SNS so v DZ RS vložile Predlog Deklaracije o podpori Resoluciji E Demokracija Piše: L. B. Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke (SDS) je skupaj s poslanskimi skupinami Nove Slovenije – Krščanskih demokratov (NSi), Stranke modernega centra (SMC) in Slovenske nacionalne stranke (SNS) vložila Predlog Deklaracije o podpori Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu. Resolucija Evropskega parlamenta enakovredno nasprotuje ...

