Mariborska občina je objavila javno naročilo za izbor izvajalca gradbenih del pri projektu Center Rotovž, s čimer je tik pred izvedbo oživitev Rotovškega trga preko povezujočih se vsebin in programov Mariborske knjižnice, Umetnostne galerije Maribor in Artkina, ki bo tvoril skupni kreativni, kulturno-izobraževalni medgeneracijski prostor. Kot je povedal mariborski župan Saša Arsenovič, so po prido ...