Ljubljana: Varuška otrokom ni dala pijače, da ne bi lulali zurnal24.si Okrožno sodišče v Ljubljani je danes obsodilo nekdanjo vodjo zasebnega varstva otrok Kengurujčki Branimiri Vrečar na pogojno kazen dveh let zapora s preizkusno dobo štirih let za zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje z otroki. Sodba še ni pravnomočna.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Bojana Beović

Jan Zobec

Borut Pahor

Alenka Bratušek