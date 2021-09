Sodišče prikimalo generalnemu direktorju RTV Slovenija: Gorščakova utemeljeno razrešena! Demokracija Piše: Domen Mezeg (Nova24tv) “Sodišče je predlog za izdajo začasne odredbe zavrnilo kot neutemeljenega. Tožena stranka oziroma v tem primeru generalni direktor RTV Slovenija je pri razrešitvi tožnice zadostila VSEM statutarnim in zakonskim pogojem,” so pri RTV zapisali v sporočilu za javnost. “RTV Slovenija je kot tožena stranka v torek, 14. 9. 2021, prejela sklep Delovnega in socialnega sodišča ...

Sorodno















Oglasi Omenjeni Delo

Ljubljana

Oglaševanje

RTV Slovenija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Bojana Beović

Borut Pahor

Jan Zobec

Alenka Bratušek