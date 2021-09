Minister dr. Podgoršek na dogodku Po primorsko Vlada RS Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek se je danes dopoldne udeležil dogodka Po Primorsko, ki tradicionalno poteka na dan vrnitve Primorske k matični domovini. Gre za »kulinarično doživetje v središču Ljubljane«, ki ga od leta 2015 pripravljajo primorska živilska podjetja in zadruge v sodelovanju z GZS – Zbornico kmetijskih in živilskih podjetij.

