"Glede na sestavo ekipe in stanje v slovenskem tenisu se zavedam, da je pred nami dolgoročen proces" SiOL.net Ob tem, da v Portorožu ta teden poteka turnir serije WTA 250, bo glavno letoviško mesto na slovenski obali 17. in 18. septembra gostilo še dvoboj Davisovega pokala med Slovenijo in Paragvajem. Dekleta bodo partije nadaljevala na trdih igriščih, fantje pa se bodo merili na peščenih.

