Hormoni že divjajo: Tilen ne more nehati misliti na Nino 24ur.com Hormoni mladim tekmovalcem v resničnostnem šovu Kmetija po dobrem tednu že divjajo. In če je Tilen doživel hladen tuš, ko je izvedel, da sta Lina in Aljaž par, je zdaj na vidiku že nova 'svetla točka'.

Sorodno











Oglasi