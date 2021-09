Talibani nekdanjim visokim predstavnikom oblasti zasegli več kot 10 milijonov evrov Dnevnik Afganistanska centralna banka je v sredo sporočila, da so talibani nekdanjim visokim predstavnikom oblasti zasegli približno 12,3 milijona ameriških dolarjev (10,4 milijona evrov) v gotovini in zlatih palicah. Ob tem so talibani obsodili korupcijo...

