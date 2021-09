Slovenija lahko prve prilive iz sklada za okrevanje in odpornost pričakuje konec septembra Energetika.NET Finančno ministrstvo ocenjuje, da bo Slovenija prve prilive sredstev iz sklada za okrevanje in odpornost prejela do konca meseca septembra. V torek je namreč Evropska komisija podpisala finančno pogodbo za izvajanje omenjenega sklada. Sloveniji, kot državi članici EU, pa je na voljo še več podpornih mehanizmov za izvajanje prehoda v nizkoogljično družbo, je v okviru Borzenove konference ‘Trajnostna energija lokalno 021’, ki je potekala v sredo v živo in preko spleta, spomnila Tina Vončina s Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Evropska komisija

Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Samir Handanovič

Tamara Zidanšek

Ivo Boscarol

Aleš Hojs