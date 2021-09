Pri A1 novi paketi z bistveno več »interneta« za nižjo ceno Tehnozvezdje Avtor Matjaž Ropret Kadar se v operaterskih krogih začne valiti plaz, ga je težko ustaviti. Po Telemachovi prenovi paketov Več, Telekomovi uvedbi novega svežnja za mlade Supr in nato še obogatitvi ponudbe HoT, je zdaj tu A1 Slovenija s povsem novimi, kot pravijo neomejenimi paketi MIO. In načrti za intenzivnejšo gradnjo omrežja 5G. Nove možnosti za naročnike so tri, vse vsebujejo neomejene klice in kratka sporočil ...

