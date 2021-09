Duhovnik vernike vabi na kozarček žganja, duhovnost z druženjem ob viskiju 24ur.com Kako v cerkev znova privabiti več vernikov? Nemški župnik je izbral nekonvencionalen način. Ljudi skuša zbližati in približati veri z okušanjem viskija. Prepričan je namreč, da mora postati Katoliška cerkev sodobnejša in dostopnejša. Tiste, ki so nehali hoditi v cerkev, je povabil na kozarec. Je dosegel svoj namen? Koliko ljudi prihaja na degustacije in o čem teče beseda?

Sorodno















Oglasi Omenjeni Oglaševanje Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Jan Oblak

Samir Handanovič

Aleš Hojs