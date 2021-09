Po Primorsko – kulinarično doživetje v središču Ljubljane Večer V Ljubljani je že šesto leto zapored potekala tradicionalna prireditev Po Primorsko. Na Pogačarjevem trgu so se primorska živilska podjetja in zadruge obiskovalcem predstavile z brezplačnimi degustacijami kakovostnih domačih živilskih izdelkov in vini.

Sorodno



























Oglasi