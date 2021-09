Marjetka Vovk in Jan Plestenjak sporočila veselo novico! TOčnoTO.si Marjetka Vovk in Jan Plestenjak sta skupaj nazdravila in sporočila veselo novičko, ki bo navdušila predvsem vse ljubitelje glasbe. Stara znanca slovenske glasbene scene sta združila moči in skupaj posnela duet. Pesem ‘V naju še verjamem’ bo luč sveta ugledala v ponedeljek. V kratkem posnetku sta zapela nekaj verzov in že komaj čakamo, da slišimo […] Marjetka Vovk in Jan Plestenjak sporočila veselo ...

Sorodno



















Oglasi