Premier Janša vrhunsko zaprl usta KUL natolcevalcem: Golf sem igral tudi z direktorjem POP TV in ure Politikis Premier Janez Janša je glede fotografij njegovega druženja s poslovnežema Andrejem Marčičem in Božom Dimnikom, ki jih je objavil POP TV, za Planet TV povedal, da je “v dvajsetih letih, ko je imel čas, igral golf s praktično vsemi, ki so takrat golf igrali v Sloveniji, tudi z omenjenima gospodoma“. “Igral sem ga tudi z […] The post Premier Janša vrhunsko zaprl usta KUL natolcevalcem: Golf sem igral ...

Sorodno



































Oglasi