Gorenjska banka kot prva banka v Sloveniji s certifikatom Družbeno odgovoren delodajalec zurnal24.si Kot prva banka v Sloveniji, je Gorenjska banka prejela certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki ga podeljuje Ekvilib Inštitut. V proces pridobivanja certifikata so bili vključeni vsi zaposleni - od tistih na začetku svoje karierne poti, do tistih z bogatimi izkušnjami, pa vse do uprave. Zaposleni so imeli priložnost sodelovati v procesu deljenja znanj, izkušenj in idej za družbeno odgovorno delovanje banke.

