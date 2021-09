Z mikroplastiko najbolj onesnažena Sava med Krškim in Brežicami, sledita Krka pri Otočcu in Lahinja Dolenjski list Največ mikroplastičnih delcev med slovenskimi rekami se nahaja v Savi, kažejo prvi rezultati spomladanskega vzorčenja slovenskih vodotokov glede onesnaženosti z makro- in mikroplastiko, ki je potekalo v okviru projekta Pirati plastike - dajmo Evropa! Med 23 vzorci jih je sicer mikroplastiko vsebovalo 12, so sporočili iz društva Ekologi brez meja. preberite več » ...

Sorodno









Oglasi