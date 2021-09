V jesenskem roku maturo opravila manj kot polovica kandidatov 24ur.com Skupno je bilo v jesenskem izpitnem roku uspešnih 309 kandidatov, kar predstavlja 48,06 odstotka vseh, ki so k izpitnemu roku pristopili. To je za dobri dve odstotni točki manj kot lani. Skupno je splošno maturo v spomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 93,92 odstotka vseh kandidatov, kar je nekoliko večji delež kot lani.

