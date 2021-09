Z neveljavnim osebnim dokumentom se ne moreš cepiti, na upravno enoto po nov dokument pa brez PCT ne Lokalec.si Na nas se je obrnila bralka, ki se je želela cepiti, a ker ji je veljavnost na osebnem dokumentu iztekla, na cepilnem mestu pa se zahteva osebni dokument in zdravstveno izkaznico, ne more na cepljenje. Nov, veljaven osebni dokument bi lahko dobila na upravni enoti, a za vstop v upravno enoto mora izpolnjevati pogoj PCT. To torej pomeni, da bi se morala najprej cepiti, potem pa na upravno enoto. Ne ...

Sorodno







































Oglasi Omenjeni korona virus

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Ana Roš

Zdravko Počivalšek

Primož Roglič