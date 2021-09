Na Kanarskih otokih opozorila pred izbruhom vulkana 24ur.com Na otoku La Palma, ki je del španskih Kanarskih otokov, so oblasti po intenzivni potresni aktivnosti v zadnjih dneh opozorile na možnost vulkanskega izbruha. Otoške oblasti so za območje že izdale rumeno opozorilo in ljudem na jugu otoka naročile, naj si pripravijo najnujnejšo prtljago, dokumente, mobilne telefone in zdravila, ki bi jih v potrebovali ob evakuaciji.

Sorodno

Oglasi Omenjeni potres

Španija Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Aleš Hojs

Ana Roš

Zdravko Počivalšek

Primož Roglič