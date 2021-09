V četrtfinale slovenskega pokala napredovala še Bravo in Koper Ekipa Po Celju in Kalcer Radomljah sta se v četrtfinale nogometnega pokala Pivovarne Union danes uvrstila še Bravo in Koper. Ljubljanska zasedba je v mestu vrtnic premagala Gorico z 2:0 (2:0), na današnji drugi tekmi v Kidričevem pa je bil Koper boljši od Aluminija z 2:1 (2:1).



Več na Ekipa24.si

Sorodno













Oglasi