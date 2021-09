Na klancu: Počivalškov roman na kongresu stranke o vstopu v vlado Janeza Janše Reporter Prvak SMC Zdravko Počivalšek je na kongresu ocenil, da je bila odločitev za vstop v vlado Janeza Janše pravilna. Zdaj so po njegovi oceni na prelomnici, ko bodo tisti, ki so preživeli boje in pritiske, zakorakali na pot z novimi partnerji in zavezniki. "Z

Sorodno







Oglasi