Naziv častnega meščana Maribora letos Tonetu Partljiču Lokalec.si Mariborski mestni svet je na današnji seji soglašal s podelitvijo naziva častnega občana mesta pisatelju in dramatiku Tonetu Partljiču. Srebrni grb bo prejela infektologinja in epidemiologinja Jelka Helena Reberšek Gorišek, listino mesta Maribor pa ob 140-letnici ustanovitve mariborsko območno združenje Rdečega križa Slovenije. Kot je v obrazložitvi predloga zapisala komisija za priznanja in nagr ...

Sorodno

Oglasi