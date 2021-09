ZN: Pandemija covida-19 ni upočasnila podnebnih sprememb RTV Slovenija Združeni narodi (ZN) so v poročilu Združeni v znanosti 2021 sporočili, da pandemija covida-19 ni upočasnila podnebnih sprememb. Med januarjem in julijem so bili izpusti ogljikovega dioksida v energetiki in industriji na enaki stopnji kot leta 2019.

