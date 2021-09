Nova evropska realnost za Muro in ovacije srčnih navijačev SiOL.net Želja nogometašev Mure je bila velika, motiv še bolj. Igrali so (vsaj na papirju) dvoboj, v katerem naj bi imeli v skupinskem delu konferenčne lige največje možnosti za uspeh, a iz te moke ni bilo kruha. V Mariboru so se lahko hitro prepričali v moč Vitesseja, ki je v bolj praznem kot polnem Ljudskem vrtu zmagal z 2:0. Zmaga pa bi bila lahko še višja, če slovenskega prvaka ne bi nekajkrat rešila sreča in Matko Obradović.

Tim Matavž

